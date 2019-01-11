توجيهات للحد من انتشار العدوى في فصل الشتاء

المواطن - الرياض

قدمت وزارة الصحة بعض النصائح للحد من انتشار العدوى في فصل الشتاء.

وشددت الصحة على ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون مع تجفيفها جيدًا، خاصةً في حالات العطس أو السعال، أو مصافحة المصاب بالإنفلونزا أو الزكام، وأيضًا قبل وبعد تناول الطعام.

كما يجب غسل اليدين بالماء والصابون بعد تقطيع اللحوم غير المطبوخة أو الخضروات والفواكه غير المغسولة، أو بعد استخدام دورات المياه أو تغيير حفاضات الأطفال، وأخيرًا بعد لمس الأسطح في الأماكن العامة، سواء مقابض الأبواب أو السلالم أو أزرار المصاعد أو أجهزة الصراف الآلي.