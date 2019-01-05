توجيه بإيقاف الطابور الصباحي في مدارس تبوك بسبب برودة الجو

المواطن - تبوك

وجه مدير عام تعليم منطقة تبوك قادة المدارس في المنطقة (بنين- بنات) ورياض الأطفال بإيقاف الطابور الصباحي؛ نظرًا لبرودة الأجواء.

وبحسب التوجيه، تكون بداية الحصة الأولى كما هي في الـ8 صباحًا، وسيتم متابعة تنفيذ ذلك عن طريق الزيارات الإشرافية لمدارس المنطقة.

وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأحد على مناطق المملكة.

وتوقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة وغبارًا يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك، والجوف، والمدينة المنورة، والحدود الشمالية، والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية، والغربية.

كما يتوقع أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة، تصحب برياح نشطة على مناطق الباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، وحفر الباطن، والقيصومة.