تورنتو يُعلن انتقال جيوفينكو إلى #الهلال مقابل مليوني دولار

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الهلال برئاسة الأمير محمد بن فيصل في التعاقد رسميًا مع النجم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو نجم نادي تورنتو الكندي قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر موقع MLS SOCCER أن نادي تورنتو أعلن رحيل لاعبه جيوفينكو إلى نادي الهلال مقابل مليوني دولار أميركي بعد نجاح المفاوضات بين الطرفين في الفترة الأخيرة.

وكان موقع توتو ميركاتو الإيطالي ذكر في فترة سابقة أن الهلال مهتم بقوة بالتعاقد مع جيوفينكو والذي يقترب من ترك نادي تورنتو بعد عدم التوصل لاتفاق من أجل تجديد عقده مع النادي الكندي.

ورغب الهلال في ضم جيوفينكو لتعزيز الصفوف الهجومية لديه على الرغم من تواجد البيروفي أندي كاريلو والفرنسي بافيتيمبي جوميز واللاعب الفنزويلي جيليمن ريفاس.

ويملك جيوفينكو خبرات عديدة حيث سبق له التألق بقميص نادي يوفنتوس الإيطالي من عام 2006 حتى عام 2015، كما سبق للاعب جيوفينكو كذلك اللعب في صفوف إمبولي وبارما في إيطاليا.

وبعد انتقاله الرسمي إلى الهلال أكد اللاعب جيوفينكو أنه كان سعيدًا بالتجربة الاحترافية والتي خاضها في صفوف نادي تورنتو الكندي مضيفًا أنه سيركز على التألق مع أزرق العاصمة خلال الفترة المقبلة.

لعب سيباستيان جيوفينكو مع نادي تورنتو في الدوري الأميركي 142 مباراة حيث سجل 83 هدفًا وصنع 64 تمريرة حاسمة.

ومن المقرر وصول جيوفينكو إلى مدينة الرياض خلال الساعات القليلة المقبلة لتقديمه رسميًا لوسائل الإعلام مع توقيعه عقود انضمامه إلى الهلال رسميًا.

ويلعب جيوفينكو مع المنتخب الإيطالي الأول منذ عام 2011 وشارك في بطولة كأس أمم أوروبا عام 2012 مع الأتزوري تحت قيادة المدرب تشيزاري برانديلي والذي يدرب نادي جنوى الإيطالي في الفترة الحالية.

ومن الممكن مشاركة اللاعب جيوفينكو في أول مباراة له مع الهلال أمام نادي الفتح في الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الاثنين المقبل.