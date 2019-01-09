توضيح من جامعة الباحة

المواطن - الباحة

أكد المتحدث باسم جامعة الباحة، الدكتور ساري بن محمد الزهراني، أن وكيل جامعة الباحة، الدكتور عبدالله الزهراني، ليس لديه أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الجامعة في بيان لها: “إن ما ينشر عبر الحساب المزعوم لا علاقة له بوكيل الجامعة، ولا يرتبط بشخصيته، أو موقعه الوظيفي لا من قريب أو بعيد، كما أن أي حساب مفتوح يحمل اسم وكيل الجامعة أو لقبه أو صورته هو حساب مزيف”.

وأوضح الزهراني أن الإدارة القانونية في الجامعة بدأت باتخاذ كافة الإجراءات الرسمية من أجل إيقاف كل الحسابات المزيفة والمنتحلة تحت اسم وكيل الجامعة، مع معرفة حقيقة الدوافع من هذه السلوكيات التي تعد بنص النظام مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون بوصفها جريمة معلوماتية.