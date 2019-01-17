توقف الملاحة في 3 موانئ كويتية بسبب الأحوال الجوية

المواطن - متابعة

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية توقف الملاحة البحرية في 3 موانئ اليوم الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بحسب ما أفادت “العربية”.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أعلنت على موقعها الإلكتروني أن البلاد تتأثر بنشاط في الرياح الشمالية الغربية تزيد سرعتها على 70 كيلومترًا في الساعة تصل إلى حد العاصفة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر.

من جهتها، أكدت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بشكلها الطبيعي على الرغم من حالة الغبار التي تتعرض لها البلاد حاليًا.

وقال مدير إدارة الملاحة الجوية في الطيران المدني المهندس عماد السنعوسي إن حركة الطائرات حاليًا مستمرة وتسير بشكلها المعتاد وإن مستوى الرؤية الحالي في مطار الكويت ضمن المستويات المسموح بها في حركة الإقلاع والهبوط.