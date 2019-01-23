توقيع توسعة محطة معالجة مياه الصرف بالأحساء بسعة 180 ألف م3

المواطن - الأحساء

وقع المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، عقد مشروع تنفيذ توسعة المرحلة الأولى لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالأحساء بطاقة تصل إلى 180 ألف متر مكعب يومياً وبقيمة إجمالية بلغت 243 مليون ريال يمتد تنفيذها لـ 3 سنوات.

وقال الوزير الفضلي خلال مراسم التوقيع التي جرت اليوم الأربعاء في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض مع المهندس غانم الشماع مدير عام شركة الأحدية للمقاولات العامة؛ “إن مشروع توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالأحساء أحد مشاريع الوزارة التي تسعى من خلالها إلى رفع كفاءة المعالجة البيئية في محافظة الأحساء وإيصال خدمات الصرف الصحي والاستفادة من المياه المعالجة في الري الزراعي بالأحساء.

وبيّن وزير البيئة والمياه والزراعة أن المشروع يهدف إلى تنفيذ توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي القائمة بمحافظة الأحساء بطاقة استيعابية 180 ألف متر مكعب باليوم ليصل إجمالي طاقة المعالجة في الأحساء 360 ألف متر مكعب باليوم، تستفيد منها المؤسسة العامة للري في دعم المزارعين في محافظة الأحساء بعد معالجتها ثلاثياً باستخدام الفلاتر الرملية ووفق المعايير القياسية العالمية.