تونس.. تمديد الطوارئ لمدة شهر

المواطن - متابعة

أعلنت الرئاسة التونسية، الجمعة، أن حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ نهاية 2015 حين استهدف تفجير إرهابي حافلة للأمن الرئاسي، تم تمديدها شهرًا واحدًا حتى الرابع من فبراير المقبل.

وجاء في بيان الرئاسة أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قرر “تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر واحد”، وذلك بعد “استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب”.

وتابع: “في انتظار مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ”.

وتم فرض حال الطوارئ استنادًا إلى قرار أصدره الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة في 26 يناير 1978.