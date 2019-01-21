تيريزا ماي ترفض تأخير موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

تيريزا ماي ترفض تأخير موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

2019/01/21
الساعة 7:09 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

رفضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الدعوات التي تطالب بتأخير موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتواجه ماي صعوبة في الحصول على تأييد البرلمان البريطاني لخطة الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الاثنين إنه سيتعين تغيير خطتها الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي حتى تفوز بدعم البرلمان، وأضاف أن هناك محادثات تجري مع النواب بشأن التعديلات المطلوبة.
وكان من المقرر أن تعرض ماي خطة بديلة للخروج من الاتحاد الأوروبي في البرلمان، الاثنين بعد رفض أغلبية النواب اتفاقها الأصلي الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث إن تصويتا آخر سيجرى عندما تعتقد الحكومة أنها قادرة على الفوز به.



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