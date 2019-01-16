تيريزا ماي تنجو من حجب الثقة

المواطن - متابعة

نجت رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، من حجب الثقة عن حكومتها، وسط محاولات للوصول إلى تسوية تنال تأييد البرلمان بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وبذلك يكون أمام تيريزا ماي فرصة حتى يوم الاثنين المقبل، لكي تعرض “خطة بديلة”، كما أن أمامها عددًا من الخيارات، مثل التعهد بالعودة للتفاوض في بروكسل، أو طلب تأجيل موعد بريكست.

وكان البرلمان البريطاني، قد بدأ مساء اليوم الأربعاء، التصويت على مذكرة حجب الثقة بحكومة تيريزا ماي، بعد أن طالب حزب العمال بقيادة جيرمي كوربن، سحب الثقة منها أمس الثلاثاء.

يذكر أن مجلس العموم رفض اليوم اتفاق الخروج الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي بأغلبية كبيرة، في أكبر هزيمة برلمانية تتلقاها حكومة في تاريخ البلاد.

وصوت الأربعاء 432 نائبًا برفض الاتفاق، مقابل موافقة 202 فقط عليه، ويعني هذا عدم تطبيق الاتفاق الذي كان يعد لخروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية في 29 مارس المقبل.

وتشكل هذه الهزيمة ضربة قوية لرئيسة الوزراء، التي قضت أكثر من عامين في مفاوضات من أجل هذه الصفقة مع الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتفاق يقضي بخروج منظم من الاتحاد، وترتيب فترة انتقالية تمتد إلى 21 شهرًا للتفاوض على صفقة تجارة حرة.

ورغم رفض البرلمان للاتفاق فإن موعد الخروج لم يتغير في 29 مارس، لكن هناك شكوكًا حول طريقة الخروج وربما موعده أيضًا.