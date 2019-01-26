تيسير الجاسم يُعزز تدريبات الأهلي اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، عن عودة النجم تيسير الجاسم رسميًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالراقي.

وأكد النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن تيسير الجاسم سيُشارك في التدريبات الجماعية، مساء اليوم، بعد نهاية فترة إعارته لنادي الوحدة.

وانضم تيسير الجاسم إلى صفوف نادي الوحدة بداية منافسات الموسم الرياضي الحالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، إلا أنه فضل إنهاء الإعارة بالتراضي مع الوحدة والعودة إلى الراقي، بعد إلحاح رئيس مجلس الإدارة عبدالله بترجي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة، ويسعى لتحسين نتائجه في الدور الثاني، أملًا في تعثر المنافسين؛ وتقليص فارق النقاط.