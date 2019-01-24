تيسير ودع زملاءه في #الوحدة .. عودة مرتقبة لـ #الأهلي

المواطن - طارق سعد

ودع الدولي السابق وقائد الوحدة تيسير الجاسم زملاءه لاعبي الوحدة بعد 6 أشهر قضاها في أروقة النادي المكي، حيث يستعد للعودة لبيته القديم الأهلي لإكمال عقده الاحترافي الذي تبقى فيه موسم ونصف.

وبالرغم من أن مدة إعارة تيسير الجاسم إلى الوحدة كانت لموسم واحد، إلا أن تيسير الجاسم فضل إنهاء الإعارة بالتراضي مع الوحدة والعودة للأهلي بعد إلحاح رئيس النادي الأهلي عبدالله بترجي.

ويُنتظر أن تُعلن إدارة النادي الأهلي اليوم عن عودة تيسير الجاسم لتمثيل الأهلي من جديد بدءاً من فترة التسجيل الشتوية.