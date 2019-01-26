تيسير_الجاسم يعود.. وجماهير #الأهلي : أهلًا بالقائد الوفي

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي عن عودة قائد الفريق الأول لكرة القدم، تيسير الجاسم، رسميًّا، مؤكدًا أنه سيُشارك في التدريبات الجماعية، مساء اليوم السبت.

وكان تيسير الجاسم قد انضم إلى نادي الوحدة بداية هذا الموسم على سبيل الإعارة، ولكنه فضّل إنهاء إعارته لفرسان مكة بالتراضي، بعد إلحاح من رئيس مجلس إدارة الراقي، عبدالله بترجي.

وأعربت جماهير النادي الأهلي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن سعادتها بعودة القائد تيسير الجاسم إلى صفوف الراقي مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب بندر الزايدي: “قلب الأهلي النابض الذي أثبت للجميع مدى حرصه على مصلحة الكيان نطق بالواقع في وقت سكتت كل الألسن لم يكن مع المطبلين لعلمه أن الأهلي في خطر؛ فحاربوه بإبعاده عن حبه وانتمائه تيسير الجاسم أحد الكبار في تاريخ الرياضة السعودية وهو يعود ليكمل مسيرته بين عشاقه”.

وقال حساب “أهلاوي”: “تيسير الجاسم مثال للاعب الوفي العاشق للكيان”، وكتب حساب يحمل اسم “متأمل”: “تيسير أكثر من لاعب وأكبر من بطولة تيسير أيقونة ملكية تيسير قصة عشق خضراء لا يستطيع كتابة فصولها إلا تيسير”.

وتابع خالد المطرفي: “رحل برغبته وعاد برغبته؛ لأنه رجل، تيسير الجاسم أكثر من مجرد لاعب وقائد.. وتكفيه ليلة الأربعين إعلامي! من أعظم من أخلص للشعار ولعب بكل تفانٍ وإخلاص.. لاعب كبير وقائد داخل الميدان وخارجه.. الله يوفقه ويحفظه”.

وأضاف خالد بن ملافخ: “وقفوا أمامك فواجهتهم بكل شجاعة.. أهلًا بالقائد أهلًا بالوفي أهلًا بالمخلص.. أهلًا بالأسد تيسير في عرينه”.

وعلق زياد أبو زنادة على عودة اللاعب إلى الأهلي قائلًا: “تيسير الجاسم قاد الوحدة باقتدار وسجل للوحدة وصنع لها أهدافًا، فأهلًا بعودة الكابيتانو الكبير وربي أسعد خبر سمعته اليوم”.

وواصل تغريدته قائلًا: “وأتمنى جمهور الأهلي العظيم حفظ حقوق تيسير الأدبية واحترام عودته ودعمه في القادم من مباريات الأهلي، هو وكل النجوم فهم رصيدنا الحالي وبهم بإذن الله يعود الملكي”.