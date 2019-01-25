ثعبان في المرحاض يصيب عائلة بالصدمة

المواطن - متابعة

من المهم فحص المرحاض قبل الاستعمال، خاصة إذا كان المنزل يقع بالقرب من مناطق صحراوية أو زراعية، هذا ما أكده خبير في اصطياد الثعابين بعدما عثر على ثعبان في أحد المراحيض المنزلية.

وأصيبت عائلة أسترالية بحالة من الدهشة، عندما عثرت على ثعبان ضخم داخل المرحاض حيث فوجئت العائلة التي تعيش في وينم ويست، بإحدى ضواحي مدينة بريزبين الأسترالية، بالثعبان يخرج رأسه من المرحاض.

وتم استدعاء أحد خبراء صيد الثعابين لإخراجه في واقعة نادرة الحدوث حيث من المعتاد العثور على فئران أو قوارض قد تكون دخلت عبر فتحات الصرف الصحي.