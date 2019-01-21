ثعبان يعلق الدراسة في الابتدائية الثلاثين بأبها

ثعبان يعلق الدراسة في الابتدائية الثلاثين بأبها

2019/01/21
الساعة 11:52 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن _ سعيد مشهور _ أبها

تسبب ثعبان في تعليق الدراسة بالمدرسة الابتدائية الثلاثين في مدينة أبها بمنطقة عسير.

وأوضح المتحدث الإعلامي للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير محمد الفيفي لـ”المواطن” في رده على استفسار الصحيفة عما تم رصده في مقطع فيديو بالابتدائية الثلاثين في مدينة أبها، والذي يظهر خلاله ثعبان في إحدى فتحات التصريف داخل المدرسة، حيث قال إنه حرصاً على سلامة منسوبات المدرسة، تم تعليق الدراسة.

وأضاف الفيفي أن تعليق الدراسة يأتي لإجراء الصيانة اللازمة، والتواصل مع الجهات المختصة لرش المدرسة، والتأكد من عدم وجود ما يؤثر على سلامة منسوبات المدرسة.



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