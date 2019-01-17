ثغرة أمنية في واتساب تعرض رسائلك على هواتف أخرى

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

كشفت موظفة شركة أمازون الأميركية العملاقة، مشكلة خطيرة في تطبيق التراسل الفوري واتساب، تسمح للغرباء بالنظر إلى المحادثات وتاريخها والتعرف على كافة البيانات الخاصة بالمستخدمين.

وأكدت أبي فولر، والتي تعمل في أمازون، أنها أجرت تجربة عملية للتعرف على هذا العيب، والذي لم يتم الإفصاح بعد عما إذا كان بسبب فيروس أو نقطة اختراق تقنية.

واعتمدت فولر في التجربة على تطبيق واتساب لهاتف جديد، تمكنت من خلال رقمها الأصلي السيطرة عليه ومعرفة تاريخ المحادثات ومحتوياتها دون إشعار للمستخدم للرقم الجديد.

وتعيد تلك المشكلة إلى الأذهان عدداً من الفيروسات التي استطاعت أن تمثل تهديدًا أمنيًا كبيرًا لمستخدمي التطبيق الأشهر عالميًا على مدى السنوات القليلة الماضية.

واستدعت بعض الفيروسات التي ظهرت عبر تاريخ واتساب، إعلان الشركة حالة الطوارئ والعمل على إصلاحها من خلال العديد من الإجراءات الفنية والتقنية، بما يحول دون استخدامها مجددًا.