ثلوج تبوك .. فيديو للماضي وتوقعات حتى الأحد المقبل

المواطن - تبوك

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدٍ الأربعاء، هطول أمطار وتساقطًا للثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبال اللوز وعلقان)، وكذلك على القريات وطريف وعرعر، يتبعها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات ليل الأربعاء وصباح الخميس.

وأشارت الأرصاد إلى تأثر مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية خلال نهار الأربعاء، برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تصل سرعتها إلى 50 كم/ ساعة، تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وشهدت مناطق في تبوك، خلال الأيام الماضية، هطول ثلوج خفيفة رسمت باللون الأبيض ملامح الأماكن، وأعطت مظهرًا جذابًا أسر قلوب المواطنين والمقيمين، حيث وثقت مقاطع فيديو هذه الثلوج.