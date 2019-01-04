جائزة الفوزان لعمارة المساجد تعلن أسماء لجنة التحكيم الدولية

المواطن - الرياض

أعلنت جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد منهجية عمل وأسماء ومؤهلات أعضاء لجنة التحكيم الدولية للدورة الثالثة من جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد، وقد ضمت كلاً من: الأمير سلطان بن فهد بن ناصر آل سعود، والدكتور طالب ضياء الدين الرفاعي، والدكتور ألفا ديوب، الدكتورة إيليسا فاليرو، ومنى خازندار، والدكتورة دليلة الكرداني، والدكتور إيفيم رضوان.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة عبد الله بن عبد اللطيف الفوزان: إن جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد توسع عملها خلال الدورة الثالثة لتغطي كافة الدول ذات الأغلبية السكانية المسلمة في أربع قارات، حيث إن هذا التوسع الجغرافي تبعه توسع علمي ومنهجي في عمل الجائزة.

وأضاف أن اللجنة التنفيذية للجائزة اتخذت قراراً بخصوص لجنة التحكيم الدولية لتتكون من سبعة أعضاء أربعة منهم من المعماريين الدوليين وعضواً خامساً من تخصص الفنون البصرية وسادساً من النقد الفني، وأخيراً العضو السابع يكون متخصصاً بالعلوم الاجتماعية والإنسانيات.

وأكد أن معايير اختيار عضوية لجنة التحكيم اشترطت أن يكون العضو المرشح ذا خبرة في التصميم المعماري للمباني العامة بالنسبة للمعماري، وأن يكون متخصصاً وملماً بالثقافة الإسلامية وفنونها وآدابها بالنسبة للأعضاء جميعاً.

وأردف أن عدد المساجد المتوقع ترشيحها حتى انتهاء فترة الترشيح في يناير 2019 سيبلغ 200 مسجد من أكثر من أربعين دولة في أربع قارات بحيث جاء ترشيح المساجد عبر مرشحين محليين من كل إقليم أو كل دولة، وقال الأقسام ذات العلاقة في الأمانة العامة تعمل على تصنيف المساجد وتوثيقها وتحقيق معلوماتها وأيضاً تتواصل مع المعماريين المصممين لهذه المساجد في دول مختلفة.