المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن فتح باب القبول للمتقدمات غير السعوديات من خارج المملكة العربية السعودية بنظام المنح الخارجية للعام الجامعي القادم 1441/1440هـ، مشيرة إلى أنها ستستقبل الطلبات بدءاً من يوم الأحد 14 جمادى الأولى 1440هـ (الموافق 20 يناير الجاري)، وحتى يوم الخميس 14 رجب 1440هـ ( الموافق 21 مارس 2019)، لافتة إلى أن التقديم سيكون عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.

وأوضحت جامعة الأميرة نورة أن شروط التقديم؛ أن تكون المتقدمة حاصلة على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أن لا يقل سن المتقدمة عن (17) سنة ولا يزيد على (25) سنة للمرحلة الجامعية ومرحلة الدبلوم، ألا تكون المتقدمة قد حصلت على منحة دراسية أخرى من إحدى المؤسسات التعليمة في المملكة، ألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أكثر من خمس سنوات، أن تصدق الشهادات والأوراق الثبوتية من الجهات المختصة في بلد المتقدمة، وكذلك الملحقية الثقافية السعودية في بلد المتقدمة، أن تحضر المتقدمة شهادة خلو من السوابق من الأجهزة الأمنية في بلدها، أن تكون المتقدمة لائقة طبياً، ألا تكون المتقدمة مفصولة أكاديمياً من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة، أن توافق حكومة بلد المتقدمة على الدراسة في المملكة العربية السعودية للدول التي تشترط ذلك على الطلبة السعوديين، أن تجتاز المتقدمة الفحص الطبي الذي تقرره الأنظمة والتعليمات، وأن يكون مع المتقدمة محرم، وفقاً للتعليمات المنظمة؛ على أن يكون مشمولاً بمنحة، أو تكون لديه إقامة نظامية أو يقدم على سجل صاحب عمل بحاجة إلى خدماته.