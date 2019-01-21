جامعة الملك خالد تكشف حقيقة تأخر الدراسة بكلية سراة عبيدة

المواطن - سعيد آل هطلاء - سراة عبيدة

كشف المتحدث الرسمي لجامعة الملك خالد الدكتور عبد الله حامد لـ” المواطن ” حقيقة تأخر الدراسة بكلية العلوم والآداب بفرع الجامعة بسراة عبيدة.

وقال حامد إنه حرصا من الجامعة على جودة العملية التعليمية فقد سعت إلى الاستغناء عن تدريس الطالبات من خلال الشبكات التلفزيونية والتي يقدمها أعضاء هيئة التدريس “الرجال” ، وقد اتجهت إلى الاستعانة ببعض عضوات هيئة التدريس المؤهلات ، وتسببت بعض الإجراءات الإدارية والتقنية في تأخير بداية بعضهن ؛ مما نتج عنه تأخر البداية في بعض الشعب في كلية العلوم والآداب بمحافظة سراة عبيدة.

وتابع : وقد عالجت الجامعة هذا الأمر ، وبدأت الدراسة الفعلية بها.

وكانت ” المواطن ” قد تلقت استفسارات من عدد من أولياء أمور الطالبات حول أسباب تأخر الدراسة بالكلية طيلة الأسبوعين الماضيين .