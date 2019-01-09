جامعة الملك عبدالعزيز تشارك في ندوة تنسيق تعريب النقل الأرضي

المواطن - الرياض

رعى وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للمشاريع الأستاذ الدكتور عبدالله بن سعيد الغامدي، حلقة النقاش التي نظمها مركز التميز البحثي في اللغة العربية بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية، تحت عنوان “تنسيق تعريب النقل الأرضي”، اليوم بمركز الملك فيصل للمؤتمرات، وبحضور الأمين العام لمركز الملك عبدالله لخدمة اللغة العربية الدكتور عبدالإله الوشمي.

وشارك في حلقة النقاش ممثلون من هيئات ومؤسسات حكومية ذات العلاقة بمنظومة النقل في المملكة، منها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير مدينة الرياض، وهيئة النقل، والشركة السعودية للخطوط الحديدية، والشركة السعودية للنقل الجماعي، وهيئة الطيران المدني، بالإضافة لأقسام اللغة العربية واللغات الأوروبية وطلاب الدراسات العليا.

وأوضح وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للمشاريع أن اللغة العربية تُعد ركيزة أساسية في المملكة العربية السعودية، ويتجلى ذلك من خلال التأكيد على الهوية اللغوية العربية في الفقرة الأولى من النظام الأساسي للحكم، كما يبرز الاهتمام باللغة العربية من خلال صور شتى، منها الحفاظ على العربية واستخداماتها في الحياة اليومية وتمكينها في كافة المجالات، والإفادة من تقنيات العربية في التعريب للحفاظ على هويتنا اللغوية، بما يحقق المعاصرة والأصالة في ذات الوقت.

من جانبه، بين مدير مركز التميز البحثي في اللغة العربية بالجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السلمي، أن حلقة النقاش تأتي للإفادة من تجربة تعريب منظومة مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، وتعميم مخرجاتها على المشروعات الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك وسائل النقل في منطقة مكة المكرمة، بما يحقق التعريب، ونقل الخبرات، والحفاظ على الهوية اللغوية من خلال توصيات حلقة النقاش هذه، التي تمت بالشراكة بين مركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية ومركز التميز البحثي في اللغة العربية بالجامعة.

وتناولت جلسات حلقة النقاش العديد من الموضوعات ذات الصلة، منها التخطيط اللغوي وتعريب مصطلحات مشروع قطار الرياض – جوانب أكاديمية وإجرائية – وعرض تجربة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في تعريب مشروع قطار الرياض. وفي الجلسة الثانية تم التعقيب على التجربة ومناقشة سبل التعاون وتقديم العديد من التوصيات. وشارك في الجلستين كل من الدكتور محمود المحمود، والدكتور سامي الرسيني، والمهندس حسن الموسى، والأستاذ عبدالعزيز اللهيم.