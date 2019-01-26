جامعة الملك عبدالعزيز تنفي الاتفاق مع النادي الأهلي

جامعة الملك عبدالعزيز تنفي الاتفاق مع النادي الأهلي

2019/01/26
الساعة 1:30 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نفت جامعة الملك عبدالعزيز صحة المعلومـات المتداولة حول قرب اتفاق بين المسؤولين بالجامعة مع النادي الأهلي للاستفادة من ملعب الجامعة ليكون ملعباً خاصاً بالنادي تقام عليه مباريات النادي غير الجماهيرية.

وأكدت الجامعة في بيان لها أنها تقدر أهمية الشراكات مع المؤسسات والأندية الرياضية للنهوض والإسهام في دعم القطاع الرياضي في المملكة، وسبق للجامعة أن اعتذرت عن طلب النادي الأهلي؛ نظراً لاحتياج النشاط الطلابــي المستمر في الجامعة للملعب وتنظيم الأنشطة الرياضية المتعددة، إلى جانب وجود جدولة سنوية للنشاطات التابعة للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في المرافق والمنشآت الجامعية.



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