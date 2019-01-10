جامعة جازان تفتح باب التسجيل في ملتقى القيادات الشابة

المواطن - واس

أعلنت جامعة جازان اليوم، عن فتح باب التسجيل لشباب وفتيات المنطقة من أجل المشاركة في أعمال ملتقى “القيادات الشابة” الذي سينعقد خلال الفترة من 23 إلى 24 يناير الحالي.

ودعا عميد شؤون الطلاب رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى الدكتور عثمان بن موسى حكمي، الطلاب والطالبات إلى استثمار فرصة إقامة الملتقى بمنطقة جازان والمبادرة بالتسجيل في أعماله وورشه التدريبية لتعزيز شغفهم بالإبداع والابتكار من خلال المختصين الذين سيثرون الملتقى بالعديد من النقاشات والورش التدريبية التي تعزز المواهب والقدرات الشابة.

وأشار إلى أن من أهدف إقامة ملتقى القيادات الشابة إيجاد البيئة الاجتماعية المحفزة للشباب ونقاش التحديات التي تواجههم، واستعراض التجارب الناجحة في تنمية واستثمار المهارات القيادية، إلى جانب الوقوف على دور الإعلام وتوظيف وسائل التقنية في تشجيع وإبراز القيادات الشابة، وتعزيز دور المسؤولية الاجتماعية تجاه رعاية المواهب القيادية وتنمية قدراتها.

وبين الدكتور الحكمي أن المتحدثين في الملتقى هم من أصحاب الريادة والخبرة في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، مشيداً بما حققه أعضاء اللجان العاملة في الملتقى من تميز ونجاح في الإعداد والتنظيم، ووجه شكره لكل الداعمين للملتقى.

وخلص إلى أن ملتقى القيادات الشابة تم الإعداد له بشكل مميز ويؤسس لمرحلة جديدة تترجم دور ورؤية الجامعة تجاه إيجاد بيئة محفزة للشباب بما يفتح آفاقاً جديدة تتناسب وتطورات العصر وتحولات المجتمع، مضيفاً أن عمادة شؤون الطلاب تواصل جهودها في التمكين الحقيقي للشباب والشابات بما يتوافق ورؤية السعودية 2030.