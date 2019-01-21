جامعة جدة تنشئ كلية متخصصة في علوم القرآن

المواطن - جدة

كشف مدير جامعة جدة د.عدنان الحميدان عن إنشاء كلية متخصصة في علوم القرآن الكريم، سيتم تدشينها قريباً.

وقال مدير جامعة جدة إن هذه الكلية ستكون ضمن مشروع إعادة هيكلة الجامعة ، دعماً لمجالات البحث العلمي في علوم القرآن الكريم.

جاء ذلك خلال تدشين الحميدان أمس مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم لطلاب وطالبات التعليم في محافظة جدة لدورتها العاشرة، بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة من 21 جامعة وكلية حكومية وأهلية على مستوى المحافظة ,وذلك بمقر فرع الجامعة بالفيصلية.

وأوضح مدير جامعة جدة خلال تدشينه المسابقة أمس أن هذه الاحتفالية القرآنية التنافسية الكبرى تهدف للارتقاء بمستوى طلاب وطالبات التعليم علمياً وتربوياً ، وإذكاء روح التنافس فيما هو مفيد ونافع ، وتوجيه طاقات الطلاب والطالبات نحو القرآن الكريم من خلال حفظه ، مما يعزز إسهام جامعة جدة في دعم مسيرة التنافس في خدمة كتاب الله الكريم والاهتمام بمجالات البحث العلمي المختلفة في علوم القرآن الكريم .

وأثنى مدير جامعة جدة على رعاية ودعم سمو محافظ جدة للجامعة وبرامجها، واهتمامه بمسابقة القرآن الكريم منذ انطلاقتها الأولى التي تجسد ارتباط أبناء هذه البلاد بالقرآن الكريم بكل عزيمة واقتدار وتقوية أواصر الارتباط والتعارف فيما بينهم مبرزاً الخبرات المتراكمة التي تمتلكها الأمانة العامة لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم من تنظيم وتحكيم جعلت من المسابقة تضاهي المسابقات القرآنية الدولية.

يذكر أن فعاليات مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم، قد شهدت إقامة معرض مصاحب حظي بمشاركة عدد من الجهات ذات الصلة.