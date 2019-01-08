جبل ضرم.. طبيعة خلابة وقمم تعانق السحاب

المواطن - عسير

تتعدد المرتفعات الجبلية في عسير وتتنوع في بيئتها الطبيعية، وتضم جبالًا اشتهرت بجمال طبيعتها وإطلالتها الساحرة، ومن هذه الجبال جبل ضرم الذي يعد واحدًا من أجمل جبال تهامة؛ وذلك لما يتمتع به من طبيعة خلابة ومدرجات زراعية، ومطلات وقمم تعانق السحاب الغيوم.

ويفضل السياح زيارة هذه الجبال في الصيف، حيث اعتدال الجو وجمال الطبيعة.

ويقع جبل ضرم تحديدًا في تهامة بللسمر التابعة لمحافظة محايل عسير إلى الشرق من مركز خميس مطير.

ورصدت كاميرا المصور السياحي عبدالله الشجاع هذه اللقطة لجبال ضرم الساحرة.