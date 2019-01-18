جده_الشباب .. الليث يعبر لدور الـ16 في كأس الملك سلمان

المواطن - محمد سمعه

تأهل نادي الشباب إلى دور الستة عشر في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وذلك بعد الفوز على نادي جدة بنتيجة هدفين دون رد.

حاول نادي الشباب تسجيل الهدف الأول له خلال الشوط الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وفي الشوط الثاني ضغط نادي الشباب بقوة حتى تمكن اللاعب كونستانتين بوديسكو من تسجيل الهدف الأول لليث بالدقيقة الخمسين عبر تنفيذ أمثل لركلة حرة مباشرة.

وواصل نادي الشباب محاولاته الهجومية، من أجل تأمين المباراة والعبور بها إلى بر الأمان.

ونجح اللاعب خالد حسين كعبي في إضافة الهدف الثاني لنادي الشباب بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وانتهت مباراة الشباب وجدة بفوز الليث بثنائية دون رد، ليصعد الشباب إلى دور ثمن النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهدف الثاني لنادي الشباب سجله اللاعب خالد كعبي في الدقيقة 93

جدة 0 : 2 الشباب

⁧#جدة_الشباب⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/eDLQU2GN2G — دوري بلس (@dawriplusksa) January 18, 2019

الهدف الأول لنادي الشباب سجله اللاعب بوديسكو في الدقيقة 49

جدة 0 : 1 الشباب

⁧#جدة_الشباب⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/27RNcK8GzT — دوري بلس (@dawriplusksa) January 18, 2019