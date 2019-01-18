#جده_الشباب .. الليث يعبر لدور الـ16 في كأس الملك سلمان

#جده_الشباب .. الليث يعبر لدور الـ16 في كأس الملك سلمان

2019/01/18
الساعة 10:51 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

تأهل نادي الشباب إلى دور الستة عشر في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وذلك بعد الفوز على نادي جدة بنتيجة هدفين دون رد.

حاول نادي الشباب تسجيل الهدف الأول له خلال الشوط الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وفي الشوط الثاني ضغط نادي الشباب بقوة حتى تمكن اللاعب كونستانتين بوديسكو من تسجيل الهدف الأول لليث بالدقيقة الخمسين عبر تنفيذ أمثل لركلة حرة مباشرة.

وواصل نادي الشباب محاولاته الهجومية، من أجل تأمين المباراة والعبور بها إلى بر الأمان.

ونجح اللاعب خالد حسين كعبي في إضافة الهدف الثاني لنادي الشباب بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وانتهت مباراة الشباب وجدة بفوز الليث بثنائية دون رد، ليصعد الشباب إلى دور ثمن النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.



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