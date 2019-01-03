جدول زمني لحركة النقل الداخلي والخارجي في التعليم .. ينتهي 25 شعبان المقبل

المواطن - الرياض

أعلن المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، جدولاً زمنياً لمتابعة أعمال تحديث البيانات وحركة النقل الداخلي والخارجي.

وأوضح العصيمي أن تحديث بيانات المدارس من قبل قائدي المدارس وتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمي سيكون يوم 30 ربيع الآخر.

وفي يوم 21 جماد الأول سيكون موعد إدخال بيانات النقل الخارجي، وفي نفس اليوم إدخال رغبات النقل الداخلي، أما 2 جماد الآخر فسيتم إغلاق النظام عن تحديث البيانات وإدخال رغبات النقل الخارجي.

وفي 16 جماد الآخر من المقر طباعة استمارة النقل الخارجي والتقارير التجميعية والتفصيلية، وفي 7 رجب إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي على النظام.

وفي الفترة من 7 إلى 17 رجب سيكون الاعتراض إلكترونيًا على نتيجة حركة النقل الخارجي، وفي 27 رجب اعتماد نتيجة الحركة وتعميم تبليغ نتائجها وآلياتها لإدارات التعليم.

أما الفترة من 2 إلى 6 شعبان فسيتم فتح النظام لإدخال رغبات المنقولين خارجيًا، وفي 13 شعبان إعلان نتيجة حركة النقل الداخلي على النظام.

ويشهد 13 شعبان إلى 23 من الشهر نفسه فترة الاعتراض إلكترونيًا على نتيجة حركة النقل الداخلية، وأخيرًا 25 شعبان اعتماد حركة النقل الداخلي.

واعتبارًا من 25 شعبان سيكون إخلاء الطرف والمباشرة بعد انتهاء الأعمال.