المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير جدول مواعيد مباريات كأس آسيا 2019 والتي ستنطلق منافساتها، مساء اليوم السبت، بمباراة الإمارات والبحرين على إستاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.

وتحتضن الإمارات منافسات البطولة القارية خلال الفترة من 5 يناير حتى الأول من شهر فبراير المقبل، وتخوض أول لقاء في جدول مباريات كأس آسيا 2019 باعتبارها البلد المضيف.

وجاء جدول مواعيد مباريات الجولة الأولى من كأس آسيا 2019 وفقًا لتوقيت السعودية في جميع المواجهات، كالتالي؛ الإمارات والبحرين، في السابعة مساء يوم السبت.

وتُقام 3 مواجهات في جدول مواعيد مباريات الجولة الأولى من كأس آسيا 2019 يوم غد الأحد، بين أستراليا والأردن، في الثانية عصرًا، تايلاند والهند، عند الساعة 4:30 مساءً، وسوريا وفلسطين في السابعة مساء.

ويُستكمل جدول مباريات كأس آسيا 2019 يوم الاثنين، بـ3 مباريات، حيث تواجه المنتخب الصيني نظيره قيرغيزستان في الثانية عصرًا، وتلعب كوريا الجنوبية مع الفلبين، عند الساعة 4:30 مساءً، وتُلاقي إيران منتخب اليمن في السابعة مساء.

ومن المُقرر أن تُقام، يوم الثلاثاء، مباراتان في الجولة الأولى من كأس آسيا 2019 بين العراق وفيتنام، عند الساعة 4:30 مساءً، والسعودية وكوريا الشمالية، في السابعة مساء.

ويُختتم جدول مواعيد مباريات الجولة الأولى من كأس آسيا 2019 بـ3 مباريات، يوم الأربعاء المقبل، حيث يواجه اليابان منتخب تركمنستان، في الثانية عصرًا، وتلعب أوزبكستان مع عُمان، عند الساعة 4:30 مساءً، وتُلاقي قطر منتخب لبنان في السابعة مساء.