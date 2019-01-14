جديد هنيدي وبيومي فؤاد .. 3 أيام في الساحل قريبًا في المملكة

المواطن - الرياض

افتتح الفنان المصري محمد هنيدي، أمس الاثنين، مسرحيته الجديدة “3 أيام في الساحل”، وذلك بعد غياب 16 عامًا عن المسرح، والتي يشاركها فيها الفنان الكوميدي بيومي فؤاد الملقب بـ”جوكر الدراما المصرية”.

وكشف محمد هنيدي، في تصريحات إعلامية له، أن عرض المسرحية سوف يكون لمدة 6 أشهر متواصلة في مصر بعدها ينتقل العرض إلى المملكة، ومنها إلى عدد من دول الخليج، بعدها تسافر أسرة العرض إلى أمريكا، لعرض المسرحية في عدد من الولايات لمدة 45 يومًا.

وبعيدًا عن الرصيد الكبير للفنان محمد هنيدي، يعتبر بيومي فؤاد إضافة قوية إلى العمل، وهو من مواليد 16 يونيو 1965، وتخرج من كلية الفنون الجميلة في جامعة حلوان، وكان مشتركًا في فرقة أتيليه المسرح.

وتخرج بيومي فؤاد ضمن الدفعة الأولى لمركز الإبداع الفني، قسم الإخراج، وعمل في مجال الإعلانات بالبداية، ثم بدأ العمل سينمائيًّا بأدوار صغيرة في أفلام، مثل بدل فاقد، واحكي يا شهر زاد بالإضافة إلى أعمال تلفزيونية مثل أبواب الخوف عام 2011، ورقم مجهول عام 2012، واسم مؤقت عام 2013.

وزادت شهرة بيومي فؤاد مع مشاركته في مسلسل الكبير قوي بأجزائه الخمسة، كما حقق نجاحًا كبيرًا عام 2013 بمشاركته في مسلسل موجة حارة.

ويعد بيومي فؤاد من أشهر من أدى دور الطبيب في السينما المصرية، كما أنه اشترك في العديد من المسلسلات خاصة أعوام 2015، 2016، 2017 جعلته يلقب بـ”جوكر الدراما المصرية”.