جراحة نادرة تنقذ حياة مريضة بمستشفى الملك سلمان بالرياض

المواطن - أحمد الزعاقي

استقبل قسم طوارئ مستشفى الملك سلمان بالرياض مريضة شابة تبلغ ٢٨ عاماً، تعاني من آلام حادة بالبطن وسبق لها أن عانت من نوبات متكررة من تلك الآلام دون تشخيص.

وأوضح الفريق الجراحي المتخصص في جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية بمستشفى الملك سلمان أنه وبعد استكمال الفحوصات المخبرية والأشعة ، تبين أن المريضة تعاني من حالة نادرة تعرف ب “متلازمة ليمل” lemmel’s syndrome ، وتتمثل في جيب خارجي في الجزء الثاني من الاثني عشر تسبب في انسداد مزمن للقناتين المرارية والبنكرياسية مما أدى إلى نوبات متكررة من الالتهابات الحادة في البنكرياس والقناة المرارية وتضخمهما حيث وصل قطر القناة المرارية إلى ٣٠ ملم والبنكرياسية إلى ٨ ملم مع تكون حصوة مرارية أولية بحجم ٢٣ ملم، وبعد عدة محاولات غير ناجحة بالمنظار عن طريق الفم تم وضع أنبوب تصريف مؤقت وطارئ عن طريق البطن تحت الأشعة الصوتية ،ثم تم إجراء عملية استكشافية للبطن وفتح الاثني عشر وقطع الحابس وتوسيع وترميم للقناتين المرارية والبنكرياسية وإدخال الجيب للاثني عشر واستئصال الحصوة المرارية وتنظيف القناة المرارية وقد تكللت العملية بالنجاح وغادرت المريضة بأتم الصحة والعافية من تلك النوبات المتكررة.

وبين الفريق الجراحي أن مثل هذة الحالات النادرة تستلزم إجراء جراحياً نادراً ما يلجأ إليه الجراحون اليوم في وجود وانتشار المنظار عن طريق الفم، ولكن عند فشل المنظار فلا بد من التدخل الجراحي، ولذلك لا بد من أن يكون جراح البنكرياس والقنوات المرارية على استعداد تام للقيام بمثل تلك العمليات النادرة وأن لا يعتمد بالكلية على نجاح المناظير الفموية.

وقدم الفريق شكره وتقديره لإدارة المستشفى على الدعم اللامحدود للرقي بمستوى الخدمة الصحية المقدمة.

كذلك يتوجه بالشكر لمعالي مدير جامعة المجمعة على دعم التعاون بين الجامعة والمستشفى لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.