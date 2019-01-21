جراحة نادرة تنهي معاناة خديج من تشوهات بالقلب في نجران

المواطن - نجران

نجح، بفضل الله، فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بنجران، في إجراء عملية عاجلة ودقيقة لمولود خديج وزنه 1700 جرام يعاني تشوّهات بالقلب.

وأوضحت “صحة نجران” أنه بعد إجراء الفحوص اللازمة تبين أن المولود يعاني فتقين إربيين أحدهما مختنق وهو ما استدعى التدخل الجراحي، حيث استطاع الفريق الطبي -بحمد الله وتوفيقه- إنقاذ أمعاء الطفل وخصيته اليسرى التي كانت على وشك التنخر، وتحسنت حالة الطفل، وهو الآن بحالة ممتازة ويتغذى بصورة طبيعية.

ويعد مستشفى الولادة والأطفال مركزاً مرجعياً لجراحات حديثي الولادة والأطفال، كما أن وحدة حديثي الولادة بالمستشفى تعد مركزاً لاستقبال الخدج من المواليد لعلاجهم وتقديم الرعاية الطبية والتمريضية لهم.