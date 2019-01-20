جماهير الأخضر تتسلم تذاكر مباراة #السعودية_اليابان

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تسلم جماهير الأخضر لتذاكر مباراة السعودية واليابان التي ستُقام، يوم غد الاثنين، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس آسيا 2019.

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لجماهير الأخضر أثناء استلام مباراة السعودية واليابان، كما حرص الجمهور على التقاط الصور التذكارية.

ويحتضن استاد الشارقة مباراة السعودية واليابان غدًا؛ ويسعى الأخضر للفوز، وخطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا 2019، لاستعادة اللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ عام 1996.

على الجانب الآخر، يطمح المنتخب الياباني الأول لكرة القدم لمواصلة مشواره في بطولة كأس آسيا 2019، بعد تألقه في منافسات دور المجموعات، والحصول على العلامة الكاملة.