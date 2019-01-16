جماهير ميلان ويوفنتوس تُشعل أجواء #السوبر_الإيطالي

المواطن - مروة نبيل

أشعلت جماهير ميلان ويوفنتوس أجواء مباراة كأس السوبر الإيطالي من مدرجات إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لجماهير ميلان ويوفنتوس في ملعب الجوهرة، وعلق قائلًا: “الجماهير في المدرجات في تنافس وتحدٍّ مختلف قبل انطلاقة السوبر الإيطالي”.

وانطلقت– منذ قليل– مباراة ميلان ويوفنتوس في ملعب الجوهرة، ويبحث الفريقان عن التتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي للمرة الثامنة في تاريخهما، حيث توج كل منهما بالبطولة 7 مرات من قبل.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم باليوفي بقيادة النجم كريستيانو رونالدو لانتزاع كأس السوبر الإيطالي في السعودية بعد خسارته آخر 3 أعوام، خاصة أن اللاعب لبرتغالي يحلم بأول ألقابه مع يوفنتوس.

وعلى الجانب الآخر، يأمل الروسونيري في الحفاظ على لقب كأس السوبر الإيطالي في السعودية والتفوق على يوفنتوس في عدد مرات التتويج بالبطولة.