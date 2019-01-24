جماهير نادي برشلونة .. فرحت صباحًا وبكت ليلًا

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي برشلونة الإسباني في إعلان تعاقده بالأمس مع اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط نادي أياكس أمستردام الهولندي بداية من الموسم المقبل ولمدة خمس سنوات.

ونجح نادي برشلونة بعد عناء في المفاوضات، في التعاقد مع اللاعب فرينكي دي يونج حيث تنافس برشلونة بقوة مع ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي لضم اللاعب.

وقررت إدارة نادي برشلونة أن تُسعد جماهيرها بخبر التعاقد مع اللاعب فرينكي دي يونج حيث تسبب هذا الأخير في أصداء من الفرحة والسعادة لجماهير النادي الكتالوني، والتي تمنت خلال الفترة الماضية التعاقد مع اللاعب لتدعيم صفوف الوسط.

وخاض نادي برشلونة بالأمس مباراة ذهاب دور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا أمام نادي إشبيلية، لكن النادي الكتالوني لم يُقدم الأداء المنتظر حيث خسر بثنائية دون رد في لقاء أقيم على ملعب بيزخوان معقل نادي إشبيلية في إقليم الأندلس.

ويذكر أن نادي برشلونة سيواجه، فريق إشبيلية يوم الأربعاء المقبل في لقاء إياب دور ربع النهائي، حيث يحتاج برشلونة للفوز بفارق ثلاثة أهداف للعبور إلى دور نصف النهائي.

وشارك اللاعب الغاني كيفن برنس بواتينج مع نادي برشلونة أمام إشبيلية، بعد انضمامه بساعات للنادي الكتالوني قادمًا من نادي ساسولو الإيطالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ويستعد نادي برشلونة خلال منتصف شهر فبراير المقبل لمواجهة نادي ليون الفرنسي في لقائي ذهاب وإياب دور ثمن النهائي، حيث يسعى نادي برشلونة للفوز والعبور إلى أدوار متقدمة في دوري الأبطال أملًا في الفوز بها للمرة السادسة في تاريخه.

ولم يتمكن نادي برشلونة من الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا منذ عام 2015، حيث تمكن البارسا وقتها من الفوز على نادي يوفنتوس الإيطالي بثلاثية مقابل هدف.