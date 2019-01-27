جمعية إنسان تعلن توفر وظائف بالإدارة العامة

المواطن - الرياض

أعلنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (جمعية إنسان) وظائف لحملة الدبلوم فما فوق بالإدارة العامة، للعمل بالمسميات التالية (مدير الإعلام والتواصل، ورئيس قسم التقنية، ومسؤول شؤون الموظفين)، واشترطت الجمعية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدير الإعلام والتواصل:

– درجة البكالوريوس في الإعلام.

– خبرة خمس سنوات في مجال الإعلان، منها سنتين كمدير لإدارة الإعلام.

2- رئيس قسم التقنية:

– درجة البكالوريوس في إحدى تخصصات الحاسب الآلي وتقنية المعلومات.

– خبرة خمس سنوات في قطاع تقنية المعلومات، منها سنتين في مناصب إشرافية.

3- مسؤول شؤون الموظفين:

– درجة الدبلوم في الموارد البشرية.

– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1440/05/21هـ ولمدة أسبوع من تاريخه.

طريقة التقديم:

– إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]