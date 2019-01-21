جمعية الزهايمر تنظم ندوة مختصة عن الخرف

المواطن - علي القرني - الرياض

أكملت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر استعداداتها، ودعت نخبة من المختصين والمهتمين والعاملين في المجال الصحي لحضور الندوة العلمية بعنوان (الخرف، مراجعة شاملة) التي ستعقدها الجمعية في مدينة جدة خلال شهر يناير يوم الأحد تاريخ 27 يناير 2019م بمستشفى الدكتور سليمان فقيه بقاعة ابن سينا، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، وذلك بدعم من المساند الإستراتيجي بنك الجزيرة.

وتستهدف الندوة الأطباء العاملين في طب الأسرة، والأطباء النفسيين، وطب الأعصاب، والطب الباطني، وكذلك الممارسين الصحيين العاملين في مجال التمريض والتثقيف الصحي، والأخصائيين النفسيين، والعاملين في مجال العلاج الطبيعي؛ وذلك لتسليط المزيد من الضوء على مرض الزهايمر والمصابين به وطرق ووسائل العلاج المتاحة.

ويحاضر في هذه الندوة كل من الدكتورة نسرين جستنيه- استشاري أمراض كبار السن في مدينة الملك فهد الطبية في الحرس الوطني، والدكتور سلطان العمري- استشاري أمراض الشيخوخة، عضو هيئة التدريس بكلية الطب، والدكتور أيمن السنوسي- استشاري المخ والأعصاب تخصص دقيق خرف والزهايمر، أستاذ مساعد بجامعة جدة، حيث سيناقشون ستة محاور رئيسة هي: نظرة عامة على الخرف، نظم الذاكرة في الخرف، خرف الكلمات والإجراءات بدلًا من الذكريات، المشكلات السلوكية والنفسية في الخرف، التقييم القائم على القياس للمرضى الذين يعانون من ضعف في الإدراك، الخيارات العلاجية المتاحة للمرضى الذين يعانون من مرض الزهايمر، حيث يمثل كل محور من هذه المحاور محاضرة مدتها خمس وثلاثون دقيقة.

وتناقش الندوة العديد من الأفكار، والرؤى المحلية والعالمية، بهدف التعرف على أهم الممارسات والمتطلبات والاحتياجات الفعلية لمريض الزهايمر، وتكوين قاعدة بيانات كمرجعية علمية تُعمم على كل من يعملون في الحقل الصحي لتطبيقها والعمل بها.

وتسعى الجمعية من خلال عقد هذه الندوات إلى توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمتخصصة في مجال الزهايمر والشيخوخة والتي تعاني ندرة شديدة ليست في المملكة فحسب بل في العديد من الدول العربية.