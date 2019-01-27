جمعية الزهايمر تواصل تعزيز مبادرات رحلات الخير في الدمام

المواطن - علي القرني - الرياض

عززت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر برنامج “رحلات الخير” في مختلف مناطق المملكة، حيث أكملت استعداداتها لمواصلة المبادرة بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية بمقر نادي الشركة السعودية للكهرباء، وذلك بإقامة يوم ترفيهي لمرضى الزهايمر، وأسرهم ابتداءً من الساعة الرابعة عصرًا وسيستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، في يوم الجمعة 26/ 05/ 1440هـ الموافق الأول من فبراير القادم.

وأكد المسؤولون في الجمعية أنّ استضافة نادي الشركة السعودية للكهرباء لهذه الرحلة يعكس حجم الرعاية والاهتمام اللذين يحظى بهما مرضى الزهايمر في المملكة، ويجسد ما تحقق لهذه الفئة ومقدمي الرعاية لهم من برامج تأهيل، وأتاحت لهم تجاوز كثير من الظروف التي كانوا يعيشونها، من خلال إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن قدراتهم، وإمكانياتهم في تجمع بهذا الحجم.

وتتضمن فعاليات اليوم الترفيهي مسابقات وألعابًا للذاكرة يشترك فيها مرضى الزهايمر وأسرهم والمختصين والمهتمين من الحضور، في حين يتولى النادي التجهيزات والاحتياجات المطلوبة لفئة كبار السن من المرضى، وكذلك توفير الرعاية الصحية لهم خلال تواجدهم في النادي.

وهذه الأنشطة تأتي تماشيًا مع حرص الجمعية على صحة وسلامة مرضى الزهايمر المسجلين لدى قوائمها والمشمولين بخدماتها ورعايتهم، حيث أثبتت الدراسات أنّ الأنشطة الجماعية تحد من التدهور الذهني ‫وأن ممارسة المسنين لأي أنشطة وخاصة الرياضية يحسن من ذاكرتهم ودرجة تركيزهم بشكل كبير.

ولفت المسؤولون في الجمعية أن هذه المناسبة تأتي امتدادًا لدور الجمعية واهتماماتها في إشراك كافة القطاعات العامة والخاصة والخيرية فيما تقدمه من فعاليات وأنشطة وبرامج منوعة لفئة مرضى الزهايمر.

كما يرى المسؤولون في الجمعية أنّ مثل هذه الفعاليات يكون لها مردود إيجابي يصب في برامج التوعية والتثقيف الذي تتبناه الجمعية، وكذلك مساهمتها في حشد الدعم المجتمعي والرسمي لمساندة الجمعية في تنفيذ واستدامة أنشطتها المختلفة.

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