جمعية حياتنا تعقد أولى جلسات مجلس إدارتها الجديد
مجلس إدارتها 45% نساء ود. عاطف سرور رئيس لحياتنا

جمعية حياتنا تعقد أولى جلسات مجلس إدارتها الجديد

2019/01/11
الساعة 12:46 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - حسن عسيري - الرياض 

عقدت الجمعية الخيرية للتوعية الصحية “حياتنا” مساء الأربعاء أولى جلسات مجلس إدارتها الجديد وذلك لتحديد المناصب القيادية في الجمعية، حيث نال استشاري طب الأسرة والمشرف على مشروع برنامج المقدمة في البورد السعودي لطب الأسرة د. عاطف سرور ثقة مجلس الإدارة لرئاسته للأربع السنوات القادمة.
كما نالت رئيسة قسم التثقيف الصحي في مستشفى الملك خالد الجامعي الأخصائية أريج باهمام على ثقة مجلس الإدارة كنائبة للرئيس خلال الفترة المشار إليها بينما تم انتخاب أخصائي طب الأسرة ومدير مشاريع بمكتب تحقيق الرؤية بوزارة الصحة د.سلطان الزهراني ليتولى منصب الممثل المالي للجمعية .
وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة المرأة في مجلس إدارة الجمعية الخيرية للتوعية الصحية تعتبر الأولى منذ إنشائها ، حيث تمثل النساء في مجلس الإدارة الجديد ما نسبته 45 ٪ كما حظيت المرأة في هذه المرة بمنصب نائبة الرئيس .

 

 



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