جوازات الحديثة تنهي إجراءات 3560 معتمراً في وقت قياسي

المواطن - واس

أنهت جوازات منفذ الحديثة الحدودي الرابط بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية إجراءات دخول 3560 معتمراً من الجنسية الأردنية لدى دخولهم لأداء مناسك العمرة أمس في وقت قياسي.

وأوضح المتحدث الرسمي لجوازات منطقة الجوف العقيد عبدالمنعم الحيزان, أن المنفذ استقبل 80 حافلة للمعتمرين تقل 3560 معتمراً خلال 10 ساعات بمعدل 8 باصات بالساعة، مبيناً أن هذا العمل يعد إنجاز عملي مميز في ظل الدعم الذي تتلقاه مديرية الجوازات من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في تطوير قطاعات الدولة وتسخير إمكانياتها لراحة المواطن والمقيم وزوار بيت الله الحرام، حيث يمتلك منفذ الحديثة قوة بشرية مدربة على استخدام أحدث الأجهزة الحاسوبية، التي تسرع من عملية إجراءات الدخول.