جوجل يستعين بميزة واتساب في تطبيق الدردشة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

تعكف شركة “جوجل” الأميركية العملاقة، على تطوير تطبيقها الخاص والتراسل الفوري “دو”، والخاص بدردشة الفيديو عبر الهواتف الذكية.

وحسب تقرير من موقع “أندرويد بوليس”، فإن شركة جوجل ستعكف على إضافة ميزة المحادثة الجماعية التي تم تطبيقها في عدد من المنصات التقنية المعنية بالدردشة على مدى الأشهر القليلة الماضية.

وتهدف الميزة الجديدة التي سيتمتع بها مستخدمو تطبيق “دو” التابع لجوجل، في إجراء مكالمات فيديو مجمعة، وذلك على الطريقة نفسها التي استخدمها واتساب.

وكان واتساب قد أعلن في يوليو الماضي، عن طرح ميزة المكالمات الجماعية “صوت+فيديو” لكل مستخدمي التطبيق، حيث تتيح هذه الميزة الجديدة إمكانية التحدث إلى ٤ أشخاص كحد أقصى في المكالمة الجماعية الواحدة.

ويواجه تطبيق “دو” منافسة قوية من منصات عديدة بدت حريصة على استخدام المميزات الحديثة، والتي تقدم المزيد من الرفاهية للمستخدمين على مستوى العالم.