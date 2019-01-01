جولة حرة للاعبي منتخب السعودية اليوم.. وتدريب مغلق غدًا

المواطن - مروة نبيل

منح المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، لاعبي منتخب السعودية لكرة القدم راحة وجولة حرة، اليوم الثلاثاء.

وأعلن حساب الأخضر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن منتخب السعودية لكرة القدم سيؤدي حصة تدريبية مغلقة على ملعب “جامعة نيويورك”، في تمام الخامسة والنصف من مساء يوم غدٍ الأربعاء.

وواجه منتخب السعودية لكرة القدم نظيره الكوري الجنوبي، مساء أمس الاثنين، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2019، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وتُعد مباراة كوريا الجنوبية هي الودية الوحيدة التي يخوضها منتخب السعودية لكرة القدم قبل بدء مشواره في بطولة كأس آسيا 2019، وسيعمل بيتزي على تصحيح أخطاء اللاعبين ودراسة المنافسين خلال الأيام المقبلة.

ويقع منتخب السعودية لكرة القدم في المجموعة الخامسة ببطولة كأس آسيا 2019، والتي تضم كوريا الشمالية، لبنان وقطر، وستكون أول مباراة للأخضر ضد كوريا الشمالية، يوم 8 يناير الجاري، على ملعب مكتوم بن راشد.