جيرونا ضد برشلونة .. البارسا يكتفي بثنائية وينفرد بالصدارة

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة جيرونا ضد برشلونة التي أُقيمت على ملعب “مونتيليفي”، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز البارسا بهدفين دون رد.

وبدأت مباراة جيرونا ضد برشلونة بشكل سريع، ونجح نيلسون سميدو في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 9 دقائق على انطلاق اللقاء، وعزز الأرجنتيني ليونيل ميسي تقدم البارسا في الدقيقة 68.

وشهدت مباراة جيرونا ضد برشلونة اليوم، طرد مدافع أصحاب الأرض برناردو إسبينوسا في الدقيقة 50، ليُكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين، ما ساهم في ضغط لاعبي البارسا، وإحرازهم للهدف الثاني.

وبعد مباراة جيرونا ضد برشلونة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالبارسا رصيده إلى 49 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند النقطة 24 في المركز الـ13.