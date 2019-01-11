جيسوس: لن أرحل عن #الهلال وأحترم عقدي

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، أنه باقٍ في منصبه كمدرب لفريق أزرق العاصمة حتى نهاية عقده.

وتحدث جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الهلال والرائد قائلًا: لن أرحل عن نادي الهلال حاليًّا، وأنا مستمر مع الفريق حتى شهر يونيو المقبل، وهناك خيار يسمح بتجديد العقد بعد ذلك، ولكن حاليًّا أنا مستمر ومتواجد مع الهلال.

وتابع جيسوس: نادي الهلال لعب بشكل جيد وسيطر طوال المباراة والرائد استغل 15 دقيقة لإضاعة الوقت، ولم يكن مصدر خطورة لنا على الإطلاق والخطورة الوحيدة جاءت عندما أحرزوا هدفهم في اللحظات الأخيرة.

وأضاف جيسوس: لأول مرة يتم تسجيل هدف من ركلة ركنية في شباك نادي الهلال، ولكن أريد القول بأن الهلال سعى للفوز.

وأصبح رصيد نادي الهلال بعد التعادل 37 نقطة في الصدارة، بينما أصبح رصيد نادي الرائد 22 نقطة في المركز التاسع.