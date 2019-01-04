جيسوس يُطبق تكتيك مباراة الدرع

المواطن - مروة نبيل

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الجمعة، تحضيراته الميدانية لمباراة الدرع، المُقرر إقامتها يوم غد السبت.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الدرع، عند الساعة 3:20 عصر يوم السبت المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وركز المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس في المران اليوم على الجوانب الفنية، كما طبق التكتيك الذي سينتهجه خلال مباراة الغد أمام الدرع، عبر مناورة كروية بمشاركة فهد الرشيدي.

ودخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فور نهاية الحصة التدريبية للمعسكر، استعدادًا لخوض مباراة الدرع.

وكانت شركة صلة الرياضية قد طرحت قبل يومين تذاكر مباراة الهلال والدرع، بالأسعار التالية؛ 30 ريالًا موحدة أفراد وعائلات، 300 ريال منصة عائلات، و500 ريال منصة أفراد.