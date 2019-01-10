جيف بيزوس .. أغنى رجل في العالم طلق زوجته فكم ثمن القرار؟!

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أعلن جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، انفصاله عن زوجته الروائية ماكينزي بيزوس، وذلك بعد زواج دام 25 عاماً.

ويملك جيف بيزوس حصة من ملكية شركة أمازون تقدر بـ16%، بلغت قيمتها التسويقية 1 تريليون دولار في سبتمبر الماضي، وتبلغ قيمتها الآن 777.8 مليار دولار.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن جيف بيزوس وزوجته السابقة يعيشان في واشنطن، ووفقاً للقانون؛ جميع الأصول التي تم الحصول عليها خلال فترة الزواج سيتم تقسيمها بالنصف.

والتقى جيف بيزوس 54 عاماً، وماكنزي 48 عاماً، وتزوجا أثناء العمل في أحد صناديق التحوط بنيويورك، مطلع التسعينات من القرن الماضي، وبعدها بفترة وجيزة، حزما أمتعتهما وانتقلا إلى سياتل، حيث بدأ جيف بيزوس قصة تأسيس شركة أمازون، عملاق التجارة الإلكترونية حالياً.

ويعد جيف بيزوس أغنى شخص في العالم، إذ تقدر قيمة ثروته بـ 137 مليار دولار، حسب مؤشر بلومبرج الذي يحصي ثروات أغنى 500 شخص حول العالم، مما يعني أن هذا الطلاق قد يكون مكلفاً للغاية، فيما ألفت ماكنزي عدة روايات، أبرزها “Traps” و”The Testing of Luther Albright”.

وفي العام الماضي، أعلن جيف بيزوس وزوجته خطة لمنح ملياري دولار لمؤسسات غير هادفة للربح تساعد الأسر المشردة، وإنشاء شبكة من دور الحضانة في المجتمعات ذات الدخل المنخفض.

وقال الزوجان في البيان المشترك إنهما يتطلعان إلى مواصلة العمل معاً كآباء وأصدقاء وشركاء، خاصةً وأن لديهما 4 أطفال.