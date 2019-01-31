جيوفينكو .. خبرة.. مهارة.. ماكينة صناعة وتسجيل

المواطن - مروة نبيل

لاقت صفقة الإيطالي سباستيان جيوفينكو قبولًا كبيرًا من جماهير نادي الهلال، التي تأمل تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم، ومساعدته في التتويج بالبطولات المحلية والقارية خلال الفترة المقبلة.

ونجح مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير محمد بن فيصل، في التعاقد مع سباستيان جيوفينكو لمدة 3 مواسم مقبلة، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تورونتو.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بصفقة تعاقد نادي الهلال مع جيوفينكو لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لقدرات اللاعب الإيطالي المميزة.

وأوضحت “أوبتا”، أن جيوفينكو ساهم في تسجيل 20 هدفًا خلال 28 مباراة خاضها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تورونتو خلال منافسات الدوري الأميركي هذا الموسم، حيث أحرز 13 وصنع 7، أكثر من أي لاعب آخر في الفريق.

ويملك سباستيان جيوفينكو صاحب الـ32 عامًا خبرة كبيرة، حيث لعب في صفوف ثلاثي الدوري الإيطالي لكرة القدم، يوفنتوس، إمبولي وبارما، قبل أن ينتقل إلى فريق تورونتو.

وحصد جيوفينكو بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم 3 مرات، أعوام 2013، 2014، و2015، وكأس السوبر الإيطالي مرتين في 2013 و2014، وكأس إيطاليا عام 2015، بالإضافة إلى الدوري الإيطالي B مرة واحدة في 2007.

وتوج جيوفينكو ببطولة كندا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تورونتو 3 مرات أعوام 2016، 2017، 2018، كما حصد دوري النخبة الأميركي في عام 2017.

وحصل جيوفينكو على العديد من الألقاب الفردية، منها أفضل لاعب شاب في الدوري الإيطالي موسم 2005/ 2006، أفضل لاعب في دوري النخبة الأميركي 2015، هداف بطولة كندا 2017، وجائزة الحذاء الذهبي في دوري أبطال الكونكاكاف 2018.

وعلى الصعيد الدولي، شارك جيوفينكو مع المنتخب الإيطالي في دورة الألعاب الأولمبية 2008، كأس الأمم الأوروبية تحت 21 عامًا في 2009، بطولة أمم أوروبا عام 2012، وكأس القارات 2013.