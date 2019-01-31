جيوفينكو : رحلت عن تورونتو رغمًا عني

المواطن - مروة نبيل

أكد الإيطالي سيباستيان جيوفينكو المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أنه أُجبر على الرحيل من تورونتو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلى الرغم من توجيه جيوفينكو الشكر لنادي تورونتو المشارك في منافسات دوري المحترفين الأميركي، إلا أنه أبدى غضبه من مسؤوليه عبر حسابه على “انستقرام”.

وقال جيوفينكو على “انستقرام”: “كما كنت أقول باستمرار كنت أتمنى تمديد عقدي وإنهاء مسيرتي باللعب في هذه المدينة التي كنت أشعر فيها كأني في بيتي”.

وتابع جيوفينكو حديثه قائلًا: “على مدار عامين كنت أطلب تمديد تعاقدي، ورغم ذلك كانت الإدارة ترفض، مؤخرًا، وبعد رفض تفعيل بند البقاء حتى 2020 تلقيت عرضًا لا يمكن رفضه”.

وأضاف جيوفينكو قائلًا: “بعد ذلك يقول البعض إني رحلت بحثًا عن عرض أكبر لكن هذا ليس ما حدث.. بعدما ساهمت في تطوير تورونتو وتحسين سمعته في البلاد وفي الخارج”.

واختتم جيوفينكو حديثه عبر “انستقرام”، قائلًا: “يبدو أني لم أعد أفي بالغرض، كنت سأقبل بمبلغ أقل للبقاء في تورونتو”.

ولعب جيوفينكو صاحب الـ32 عامًا في الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، وتوج معه بلقبي الدوري الإيطالي الممتاز مرتين عامي 2013 و2014، وانتقل في 2015 إلى صفوف تورونتو.

وشارك جيوفينكو في 142 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تورونتو، ونجح في تسجيل 83 هدفًا، وتوج بالعديد من الألقاب الفردية، كما تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية في الدوري الأميركي 3 مرات، وانضم لفريق كل النجوم 4 مرات.