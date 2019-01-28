حاتم العراقي مقدم برنامج سهراية على mbc العراق

المواطن - الرياض

تجربة إعلامية ولأول مرة، يخوضها “عندليب الأغنية العراقية” حاتم العراقي من خلال الشاشة التلفزيونية الجديدة قناة “mbc العراق”، حيث سيقوم بتقديم برنامج “سهراية” ويقوم باستضافة مجموعة كبيرة من نجوم الأغنية العراقية على مدار حلقات تلفزيونية، ويحاورهم ويقدم معهم مجموعة من الأغنيات إلى جانب تقديم كل ضيف أغنياته الخاصة برفقة الفرقة الموسيقية المتواجدة في استوديو التصوير، والمكونة من أهم عازفي الأغنية والموسيقي العراقية.

وأوضح حاتم العراقي عن سعادته بهذه التجربة الإعلامية التي يقدمها في برنامج “سهراية” برفقة المخرج العراقي المتميز أوس الشرقي، والتي ستشكل نقلة مهمة في مشواره ونشاطاته الفنية والإعلامية، مؤكداً أن البرنامج يحمل بين طياته العديد من الأمور المهمة التي سيخوض بها مع ضيوفه من الفنانين العراقيين، وهو برنامج ممتع ويحمل أنواع الفن العراقي الأصيل وتجربة الشباب فيه، وتنوع واختلاف الموسيقى والمواويل، وقال: “سهراية، برنامج فني غنائي، سأستضيف نخبة من نجوم الغناء العراقي والعربي أمام الجمهور في الاستوديو، وأضاف: “البرنامج يحمل ما بين الدردشة العفوية، والدندنة على مسرح الاستوديو، وتفاعل الجمهور، وسيحظى المشاهد بجرعة طربية خاصة، إلى جانب التعرُّف إلى جوانب عدّة من حياة الفنان الضيف”، مؤكداً استمتاعه بالتجربة.

وسيستضيف البرنامج أسماء مهمة من نجوم الأغنية العراقية، وسيبدأ عرضه مع بداية بث القناة التلفزيونية الجديدة “mbc العراق” في سماء البث العراقي والعربي.