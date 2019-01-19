حادثة مأساوية لعروسين ثاني أيام عرسهما

المواطن - القاهرة

لقي عروسان بمصر، مصرعهما إثر اختناقهما بالغاز داخل شقتهما في ثاني أيام عرسهما في حادثة مفجعة أصابت أهل وأصدقاء العروسين بصدمة.

وفي التفاصيل، في صباح أمس الجمعة هاتفت أم العروس ابنتها لتخبرها بأنهم سيأتون مع الأقارب، فلم تُجب، فظنت الأم أنها نائمة، كذلك أم العريس هاتفت ابنها فلم يُجب.

وعلى الفور أسرعت أم العروس وأسرتها إلى مكان إقامة ابنتهم مع زوجها، وطرق الأب الشقة، فلم يجب أحد، وهرولت أم العريس فلم يجب أحد، وتعالت الأصوات والطرقات، دون فائدة فلم يجدوا مفراً من كسر الباب.

ودخلت الأسرة لتجد العروسين محتضنين بعضهما البعض داخل الحمام، ولكنهما مختنقان بسبب غاز السخان الذي تسبب في موتهما؛ ليرحلا سوياً وسط إغماءات، وصراخ أقاربهما.