حادث الطعن في أوسلو إرهابي.. والقبض على الروسي المتورط

المواطن - متابعة

أعلنت الشرطة النرويجية، اليوم الجمعة، عن القبض على مواطن روسي للاشتباه في تورطه في عملية الطعن بأوسلو.

وقالت رئيسة جهاز الأمن في الشرطة النرويجية: إن الجهاز يحقق في هجوم بسكين في متجر بأوسلو باعتباره عملًا إرهابيًّا محتملًا، موضحةً أن امرأة تعرضت للطعن يوم أمس الخميس أثناء وجودها في المتجر وأن المشتبه به، وهو روسي عمره 20 عامًا، ألقي القبض عليه بسرعة بعد الحادث.

وتابعت رئيسة جهاز الأمن ماري بنيديكت بيورنلاند في مؤتمر صحافي: “قال الرجل خلال استجوابه إنه أراد أن يقتل عددًا من الأشخاص وإن هذا عمل إرهابي”.

ووصل المشتبه به إلى أوسلو يوم الخميس من روسيا عبر السويد المجاورة.

ولفتت بيورنلاند إلى أن تحقيق الشرطة يشمل صلات محتملة للمشتبه به مع متطرفين إسلاميين، مضيفة أن المصابة ترقد في حالة حرجة بالمستشفى.