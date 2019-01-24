حارس الأردن يقترب من الانضمام لـ #الفيحاء

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن حارس مرمى منتخب الأردن لكرة القدم، عامر شفيع بات قريبًا من اللعب في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من بوابة فريق الفيحاء.

وأكدت تقارير صحفية أردنية، أن حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأردن، عامر شفيع تواجد، اليوم الخميس، في السفارة السعودية، من أجل الحصول على التأشيرة، تمهيدًا للانضمام إلى الفيحاء خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأشارت إلى أن صفقة انتقال عامر شفيع ستُكلف الفيحاء 300 ألف دولار، حيث سيحصل حارس مرمى منتخب النشامى على 200 ألف دولار، مقابل 100 ألف دولار لنادي شباب الأردن.

وأوضح وكيل أعمال اللاعبين خالد سلطان وشقيقه حمزة، أن أمر انتقال شفيع إلى الفيحاء في طريقه للحسم رسميًا، وأكدا أن اللاعب سيوقع على عقود انضمامه فور وصوله إلى السعودية، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل، وذلك وفقًا لموقع “الغد”.

ويأتي تعاقد الفيحاء مع عامر شفيع بعد تأكد إصابة حارس المرمى الأساسي، الكولومبي كريستيان بونيا، بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ليتأكد غيابه عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 لـ8 أشهر.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ13 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة.